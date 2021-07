Politiet rykket ut til Burger King natt til søndag – to ansatte var inne

Sortland

Politiet dro i morgentimene søndag til Burger King på Sortland, etter ei melding om at det var folk inne i restauranten.

Politiet opplyser nå at det er snakk om to ansatte som skal ha vært der om natta.

– Politiet har vært inne der for å sjekke, etter at noen hadde reagert på at det var folk der inne om natta, opplyser vakthavende politi ved Politiets operasjonssentral til Vol.

Ifølge vakthavende er det registrert i politiloggen som en hendelse, men det skal ikke ha skjedd noe ulovlig. Politiet på stedet fant ingen inne på Burger King da de ankom stedet, men opplyser at det skal ha vært to ansatte.

– Det hele beror på en misforståelse, sier daglig leder i Vesterålen Food AS, som driver Burger King på Sortland.

Han opplyser at det var noen som skulle hente en jakke, men vil ikke gi en kommentar utover dette.