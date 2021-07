40 nærkontakter i karantene så langt

Sortland

Så langt er 40 nærkontakter i karantene, etter at fem personer er bekrefta smitta av koronaviruset i Sortland, opplyser vikarierende smittevernlege Hedda Mørch i ei pressemelding.

Kommunen fortsetter nå arbeidet med smittesporing, opplyser Mørch, og skriver:

– Det er så lang kartlagt 40 nærkontakter til de fem som ble bekreftet smittet med covid-19 tirsdag kveld. Arbeidet med smittesporing fortsetter, og det er kalt inn ekstra bemanning. Det forventes stor pågang på testing i dag, også her er bemanningen styrket.

Alle kommuneoverlegene fra Vesterålen og Lofoten går nå ut med en oppfordring til bruk av munnbind når det ikke er mulighet til å holde avstand, forteller kommuneoverlege Ellen B. Pedersen i Øksnes til Vol.

Det var like over midnatt natt til onsdag at meldingen om at fem personer i Sortland har testet positivt på covid-19. Smittevernlege Mørch oppfordret da alle som hadde vært på Blå Bar lørdag 17. juli om å ta en koronatest. Det er mistanke om smitte med Delta-varianten

Til opplysning: En kort stund stod det i saken at det var 400 i karantene, men det var en tastefeil. Det riktige tallet er 40.

Saken oppdateres.