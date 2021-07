Tester nær 150 personer i Sortland – kan bli flere utover dagen

Sortland

Så langt er 40 nærkontakter i karantene, etter at fem personer er bekrefta smitta av koronaviruset i Sortland, opplyste kommunen onsdag morgen.

– Meldingene strømmer inn fortere enn jeg klarer å svare, opplyser vikarierende smittevernlege Hedda Mørch i Sortland kommune.

– Har Blå Bar fulgt smittervernsreglene, og har de en liste over alle som var der da den smittede var der?

– Vi har et pågående samarbeid med Blå Bar, de hjelper oss å kartlegge situasjonen. De har et system for registrering av gjester, men det ser ut til at det har vært få som faktisk har registrert seg, sier Mørch.

– Kan spores til felles kilde

– Men mange har tatt kontakt med oss direkte på koronatelefonen fordi de har vært på utestedet og ønsker test – det er positivt. Vi håper alle som var der lørdag vil ta kontakt med oss slik at vi får mulighet til å teste dem.

Ifølge smittevernlegen ble det tatt 43 tester tirsdag, og det er foreløpig planlagt 100 onsdag, men tallet kan øke utover dagen.

– Er alle de fem smittede i forbindelse med Blå Bar?

– Nei, det er en smitta person som var på Blå Bar på lørdag, mens vedkommende var smittebærer.

– De andre fire som er smitta, er de nærkontakter av personen som var på Blå Bar?

– Smitten henger sammen, og kan spores tilbake til en felles kilde. Det blir litt intrikat og gå inn på hvordan. Smitten har sammenheng med smitten på Meløyvær.

– Har de smittede vært noen andre steder en Blå Bar?

– Ikke foreløpig, vi kommer med nye pressemeldinger så snart vi vet noe.

Koronatelefonen i Sortland kommune har nå utvidet åpningstid som følge av utbruddet, opplyser kommunen. Telefonen stenger nå klokken 16:00 i stedet for 13:30, og kommunen har sendt ut ei ekstra oppfordring til innbyggerne om å ta kontakt om man mistenker å være smittet, eller har spørsmål.

– Vær ekstra forsiktig

– Vi vil generelt sett oppfordre folk til å være forsiktig nå, nå vet vi at det er smitte i samfunnet her. Vi vil oppfordre alle til å ha lav terskel for å teste seg hvis de har noen symptomer. Vær ekstra forsiktig med sosial omgang. Hold meteren, det er fortsatt viktig. Unngå steder hvor mange samler seg. Hvis man ikke kan holde avstand, bruk munnbind, avslutter smittevernlegen.

Kommunen fortsetter nå arbeidet med smittesporing.

Alle kommuneoverlegene fra Vesterålen og Lofoten gikk onsdag ut med en oppfordring til bruk av munnbind når det ikke er mulighet til å holde avstand, forteller kommuneoverlege Ellen B. Pedersen i Øksnes til Vol.

Det var like over midnatt natt til onsdag at meldingen om at fem personer i Sortland har testet positivt på covid-19. Smittevernlege Mørch oppfordret da alle som hadde vært på Blå Bar lørdag 17. juli om å ta en koronatest. Det er mistanke om smitte med Delta-varianten

Til opplysning: En kort stund stod det i saken at det var 400 i karantene, men det var en tastefeil. Det riktige tallet er 40.

Saken oppdateres.