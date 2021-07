Bekrefter at det er deltavarianten

Sortland

I en pressemelding fra Sortland kommune, sier vikarierende smittevernlege, Hedda Mørch, at de har hatt sterk mistanke om deltasmitte.

− Fordi vi ser at viruset smitter veldig lett. Det er i kveld bekreftet at det er delta-varianten av koronaviruset som er årsak til utbruddet i Vesterålen.

Deltavarianten av covid-19 kjennetegnes først og fremst ved at den er mer smittsom enn de andre variantene som foreløpig er påvist.

I et nylig intervju med VG, påpeker assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, at mye tyder på at deltasmitten hovedsakelig sprer seg blant barn og unge, i tillegg til de som er vaksinerte.

– Det gjenstår å se hvor stor betydning dette får for alvorlige sykdomstilfeller. En ting er at mange nå blir smittet, men så lenge den smitten ikke spres videre til uvaksinerte personer, særlig de som er litt eldre, så trenger ikke de høye smittetallene i seg selv å skape veldig mye problemer, sier han til VG.

