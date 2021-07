Sortland

I en pressemelding opplyser Sortland kommune at legekontoret har begrenset kapasitet i disse tider. Årsaken er det pågående smitteutbruddet, i tillegg til ferieavvikling.

»Legekontorene opplever samtidig stor pågang. Vi ber om at pasienter venter med å ta kontakt dersom problemstillingen kan vente. Det vil hjelpe legekontorene å best mulig kunne ivareta de som trenger hjelp raskt. Vi ber om forståelse for situasjonen og takker for hjelpen», står det å lese i pressemeldingen.