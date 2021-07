Ny person smittet i Sortland

Sortland

I en pressemelding står det å lese at personen har kjent smittevei. Vikarierende smittevernlege i Sortland kommune, Hedda Mørch, sier at det er færre personer som tester seg enn for noen dager siden.

– Det er viktig at alle fortsetter innsatsen for å begrense smitten i tiden fremover. Det er særlig viktig at alle med symptomer, selv en liten forkjølelse, tester seg, oppfordrer Mørch.

Hun sier videre at de vet at det fortsatt er smitte i kommunen. Derfor er de forberedt på at situasjonen kan endre seg raskt.

– Vi fortsetter arbeidet med testing og smittesporing, sier Mørch.