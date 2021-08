Snart kommer flytebrygga

Sortland

Som VOL omtalte i april, fikk Ellingsen via selskapet Georg A. Ellingsen, støtte fra Sortland kommune til å etablere en 22 meter lang flytebrygge i huken. Kommunen gir 100 000 kr til å etablere flytebrygga, resten står han for selv.

Den første søknaden om opprettelse av flytebrygga ble avslått i mai. Scandic Hotel leverte innsigelse, da de ville ha båthavn ved Kvitbrygga. Revidert søknad ble utarbeidet med hensyn til tilbakemeldingene fra Sortland Havn, og det er den som nå har fått tillatelse.

Flytebrygga er flyttet tre meter lenger sørover, for å gi mer plass til gjesteplasser for båt. I en tidligere meningsmåling publisert i VOL sa 50 prosent at de vil ha både båthavn og badstue. Nå blir det begge deler.

Flytebrygga skulle etter planen bli satt opp i juni, men siden de først fikk avslag på søknaden, og det tok litt tid å få svar på revidert søknad, blir det utsatt til høsten.

Flytebrygga er klar hos leverandør, men de som skal levere og montere den har fortsatt ferie.

– Jeg regner med at vi får fastsatt dato for levering i løpet av de neste to ukene, det synd men en slik forsinkelse men det aller viktigste er at vi får det til, så får vi bare være litt tålmodige, sier Geir Abel Ellingsen.

Badstua kommer først til neste år

– Vi har avtale med Pust om badstue i tilknytting til flytebrygga. Vi var klar til å sette den på plass nå til sommeren men da vi ikke fikk den byggetillatelsen så kunne ikke vi gi noen garanti for at vi fikk flytebrygga på plass, så det Pust gjorde da var å omdisponere sine ressurser, sier Ellingsen.

Den flytebrygga, altså vil si den badstuplatformen som skulle under badstua, som egentlig var i produksjon for Sortland, går nå til etableringa til Pust i Bodø, ifølge Ellingsen.

– Pust har naturlig nok valgt å prioritere de stedene som kunne bli ferdig nå i sommer. Dermed blir det slik at vi får badstue her først til neste vår. De ønsker å lansere tilbudet i tilknytting til sommersesong.

– Kommer det andre tilbud i mellomtiden?

– Det må vi se på, men det er lagt opp til at det skal være båtplasser på den ene siden av flytebrygga, og de vil jo kunne tas i bruk i løpet av høsten når brygga er på plass. Når det gjelder andre tilbud så er det mest sannsynlig at de også ønsker å etablere seg først av i vår- og sommersesongen.

I søknaden nevnes mulighet for båtturisme, RIB-turer og kajakk.

Ikke bekymret for kloakk

Ellingsen forteller at han fått bekreftelse fra kommunen på at det ikke renner noe overvann ut i området rundt flytebrygga.

– Når det gjelder kloakken fra hotellet, så går det i rør lenger ut i sundet hvor det er sterk strøm, så det ser jeg ikke på som noe problem. Generelt så tror jeg sjøvannet i Sortland er mye bedre enn andre steder, jeg har ikke noen bekymring for vannkvaliteten, forklarer Ellingsen.