«Kokkejævel» nominert til tre priser

Sortland

Sandøy, som driver den populære bloggen «Kokkejævel», er nominert i kategoriene Årets gullpenn, Årets business og Folkets Favoritt. På sin egen blogg, uttrykker han stor glede over trippelnominasjonen.

«Jeg skal ikke filosofere på hvorfor dere stemte meg fram i nettopp disse tre kategoriene, men jeg vil i alle fall takk dere fra dypet av det nord-norske hjertet mitt, for dette var virkelig stas! Og faktisk veldig uventet. Hadde ingen forventinger i år. Klart jeg hadde håpet på en nominasjon eller to, men hele tre hadde jeg ikke sett for meg. Ikke i det hele tatt faktisk»

Skulle Sandøy vinne en eller flere av Vixen Awards-prisene han er nominert for, vil det ikke være første gang. I 2019 var han nominert til hele fire priser, der han til slutt stakk av med prisen for beste stjerneskudd.

– Veldig godt innhold

Christian Olsen-Ruud, sjef for sosiale medier i mediebyrået Mediacom, har tidligere uttalt til NRK at det er flere grunner til at bloggen «Kokkejævel» har blitt en suksess.

– For det første er innholdet hans veldig godt, han skriver godt, og det er kjernen i enhver suksessrik blogg.

Ruud tror også at noe av svaret på hvorfor så mange leser bloggens hans, handler om at han har funnet en nisje hvor han i tillegg til å skrive om mat, også deler fra livet på en autentisk måte.