Ikke fornøyd med syvende plass

SANDNES: Aleksander Pettersen (14) er nettopp ferdig med sitt første nasjonale mesterskap. Han ble som best nummer fire og syv på ÅM i Sandnes. Nå har Sortland-gutten rettet blikket mot å kvalifisere seg for UM (NM for yngre) i Stavanger om noen uker.