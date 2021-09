Mann bekreftet omkommet etter trafikkulykke

Sortland

Ifølge innsatsleder, Stig Hansen, har en bil med to personer truffet to parkerte biler da bilen skulle svinge over veien, til Søndre Frydenlund allé.

Politi, brannvesen, ambulanse og ambulansehelikopter kom etter hvert til. Én person mottok livreddende førstehjelp.

Hansen sier at de per nå ikke vet årsaken til ulykken. Han sier det meste tyder på at personen har fått et illebefinnende forut for kollisjonen.

Det var flere vitner til ulykken. Politiet skal avhøre de involverte. Klokken 13.20 får VOL opplyst av operasjonssentralen at mannen er bekreftet omkommet.