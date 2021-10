Ønsker velkommen til kvalifisering i Nord-Norges beste gamer

Sortland

– Det er ekstra stas for oss at en fra Vesterålen vant i fjor, men det betyr at vi vesterålinger har litt å bevise denne gangen, sier Øystein Bjørstad Lindbeck, fritidsleder i Kulturfabrikken i en pressemelding.

Nord-Norges Beste Gamer er et samarbeid mellom Ungdomsfabrikken og ungdomshuset Tvibit i Tromsø. Konkurranseformatet er utviklet over flere år, og det arrangeres delfinaler i hele Nord-Norge, og helt sør til Trondheim.

– Den som vinner her på Sortland får konkurrere mot gamere fra blant annet Hammerfest, Bodø og Tromsø i finalen, forteller Synnøve Haugen fra Ungdomsfabrikken.

De som melder seg på vil få en rekke utfordringer å bryne seg på. Hver spiller skal konkurrere i fem forskjellige spill, men de får ikke vite hva de skal spille på forhånd.

–Poengene fra hvert spill legges sammen til slutt, så her må man vise at man er allsidig, opplyser Øystein Bjørstad Lindbeck, fritidsleder i Kulturfabrikken, i pressemeldingen.

12 års-aldersgrense

Årets turnering har plass til 60 deltakere, og arrangørene håper alle plassene fylles opp. Aldersgrensen for å delta er 12 år.

– Men turneringa har nok appell i alle aldersgrupper, ikke minst hos eldre ungdommer og unge voksne. Vi ser etter hvert at gaming er populært tidsfordriv i alle aldre. Vi har for eksempel nettopp fått i gang en treningsgruppe for gamere, som har faste treff på Ungdomsfabrikken på torsdager, forteller Lindbeck.

Fjorårets utgave av Nord-Norges Beste Gamer gikk av stabelen under strenge koronaregler. Denne gangen blir omstendighetene litt annerledes:

– Smittevernet tas fortsatt på alvor, men det er klart at det føles bra å få samlet litt folk og publikum på arrangementer igjen, slår Synnøve Haugen fast, og oppfordrer særlig foreldre til å komme innom denne helgen.