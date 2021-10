Sortland

– Smitten som vi ser i Vesterålssamfunnet nå er en naturlig konsekvens av gjenåpningen av samfunnet.

Dette skriver kommunelege i Sortland, Mette Røkenes, i en pressemelding søndag formiddag.

Der påpeker hun at influensasesongen nå står for tur, og at RS-virus vil føre til flere syke barn, og at omgangssyken vil returnere i løpet av vinteren.

– Denne vinteren forventer vi flere syke mennesker i Sortland enn de to foregående vintrene hvor koronarestriksjonene begrenset smitte av også disse vanlige smittsomme sykdommene, understreker Røkenes.

Hun minner også om at følgende grupper bør teste seg for covid-19:

Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus

Del- og uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet

Uvaksinerte øvrige nærkontakter

Røkenes presiserer at det deles ut selvtester på teststasjonen, og oppfordrer folk til å ringe koronatelefonen for rådgiving, og for å avtale henting av selvtester.

Hun minner om symptomer på koronavirus er feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk.

– I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer. Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på covid-19, også dersom du er fullvaksinert.

Covid-19, forkjølelse eller influensa?

Ifølge Røkenes er symptomene på korona svært like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse.

– Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptomer på luftveisinfeksjon, sier hun.

Hun understreker at ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole eller jobb.

– Dersom symptomene kraftige og du er veldig syk, bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer. Ved milde symptomer som forsvinner helt etter én dag, kan du dra tilbake til skole eller jobb, slår Mette Røkenes fast.