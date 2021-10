Stoppet beruset fører: − Promillen var godt over tillatt mengde

Sortland

Vedkommende var åpenbart beruset. Operasjonsleder ved Politiets operasjonssentral, Ivar Bo Nilsson, sier til VOL at det var en politikollega som ikke var på jobb, som reagerte på kjøringen og meldte fra. Etter hvert ble føreren stoppet av en patrulje.

− Det var åpenbart at noe manglet siden det var mye vingling. Bilisten hadde godt over tillatt mengde med promille. Personen ble tatt med på legevakten for bevissikring. Deretter ble vedkommende avhørt på lensmannskontoret, opplyser Bo Nilsson.

Hendelsen blir etterforsket.