Høye smittetall i Sortland. Dette gjør kommunen nå

Sortland

I forrige uke var det registrert 39 smittetilfeller i Sortland kommune, noe som er betydelig mer enn i de to foregående ukene, da det var registrert ti smittetilfeller i henholdsvis uke 37 og 38. Åtte av de 39 smittetilfellene fra forrige uke er tatt med hurtigtester, mens de øvrige er fra de vanlige testene.

– Smittetrykket i kommunen er økende. En del barn er smittet, både vaksinerte og uvaksinerte. En person er også på sykehus, sier kommunalsjef helse og omsorg, Sture Jacobsen.

Han legger til at det også er smitte i omsorgsboliger og blant ansatte i hjemmetjenesten, men understreker at ingen sykehjemsbeboere er smittet.

– Målet er at innbyggere føler seg trygge, og godt informert. Vi vurderer smittesituasjon hver dag og tar den på største alvor, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

Ingen lokale tiltak

På en pressekonferanse tirsdag formiddag, understreket hun Jacobsen at Sortland kommune foreløpig ikke har planer om å innføre lokale tiltak i forbindelse med økende smitte. De viser til anbefalingene som kommunelegene i Vesterålen presenterte før helga, som inkluderer bruk av munnbind, bruk av håndsprit og å holde en meters avstand når man er ute i det offentlige rom.





Begge er forberedt på at smittetallene i Sortland kan bli høyere de neste uke, men har god tro på at smitten kan begrenses dersom innbyggerne følger smittevernrådene.

– I andre kommuner med høye smittetall har man sett at det er mulig å begrense smitten ved hjelp at noen tiltak. Jeg håper at disse rådene kan bidra til at vi kan begrense smitteutviklingen i Sortland, sier Johnsen.

Krevende å få tak i personell

Kommunen har satt i gang flere tiltak internt. Disse inkluderer utbredt grad av selvtesting, i tillegg til at ansatte bruker beskyttelsesutstyr i større grad enn tidligere. Det er også begrensning i bruk av ansatte på tvers avdelingene.

– Dette gjør vi så langt det er mulig uten at tjenestene bryter sammen. Å fa tak i personell er krevende, sier Jacobsen.

Det er også muligheter for at barn i skole og barnehage kan bli testet hjemme.

Helsepersonell får også en tredje vaksinedose. Det gjør også de av Sortlands innbyggere som har passert de 65, og det ventes denne gruppen er ferdigvaksinert i løpet av neste uke. De som derimot er under 65, har foreløpig ikke et tilbud om tredje vaksinedose. Ifølge Jacobsen er ikke dette noe som er avklart ennå.

Bedre koronaoversikt

De som foreløpig ikke har vaksinert seg, og som ønsker å gjøre det kvikt, kan gjennomføre dropin-vaksinering førstkommende og påfølgende torsdag.

– Vi mener at dette er tiltak som er hensiktsmessig for å få en høyere vaksinering enn vi allerede har, sier Johnsen.

Hun understreker også at de som er vaksinert, er mer motstandsdyktig for å unngå alvorlig sykdom, i tillegg til at de ikke smitter så enkelt videre.

Kommunen ønsker også gjøre oversikten over koronasmittede mer tilgjengelig enn den har vært i det siste. Det betyr at man nå får en grundigere og mer oppdatert oversikt, i stedet for en totaloversikt over smittede siden starten på koronaperioden.

– Dette er noe folk har etterspurt. Innbyggerne vil ha ferske tall. Nå blir det enklere å følge med på smittetallene, slår Rita Johnsen fast.