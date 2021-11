Statsministerens julekort blir fra Sortland kommune

Sortland





Bildet ble plukket ut i en fotokonkurranse der hobbyfotografer kunne sende inn motiv fra Norddland fylke.

Det var Merethe Susanne Nydals bilde som til slutt ble plukket ut som vinner. Det skjedde etter innspill fra en fotograf, representert fra Statsministerens kontor, og statsministeren selv.

– Nå ble jeg overrasket. Dette synes jeg er kjempeartig. Jeg hadde ikke trodd at mitt bilde skulle pryde statsministerens julekort, sier Nydahl i et intervju på regjeringens hjemmeside.

Hun tok bildet med mobilkamera i fjor vinter, på Kleiva, i nærheten av der hun bor. Nydahl er hobbyfotograf og legger ut bildene på sin Instagramprofil.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal snart til på jobben med å skrive hundrevis av julekort til personar i innland og utland.

– Jeg gleder meg til å sende julekort med dette fine bildet til mine venner i både Norge og andre land. Det er ingen hemmelighet at jeg er glad i Nord-Norge, så jeg er glad for at dette bildet skal pryde de første julekortene jeg skriver som statsminister, sier Støre.

Motivene på kortene fra statsministeren og Statsministerens kontor, blir hvert år valgt ut på bakgrunn av en fotokonkurranse for hobbyfotografer. De siste årene har motivet på julekortet vært fra henholdsvis Akershus, Oslo, Nord-Trøndelag, Vest-Agder, Hordaland og Vestland.