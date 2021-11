Montør fikk strøm i seg under feilretting - 11 er uten strøm

Sortland





BLV omtalte saken først, og skriver at alarmen gikk på en jordfeil tidlig torsdag morgen, der hele strekningen fra Sortland, forbi Frøskeland og til Bø, falt ut. Dette førte til at 20 kunder mistet strømmen.

På Vesterålskrafts hjemmeside, står det å lese at en av deres montører ble utsatt for strømgjennomgang i forbindelse med hendelsen. Da VOL tar kontakt med Vesterålskraft, forteller daglig leder for Vesterålskraft Nett, Torbjørn Åsbakk, at det går bra med vedkommende som ble utsatt for strømbruddet..

– Han skal rutinemessig være til observasjon på sykehuset i ett døgn, sier han.

Ifølge Åsbakk er det 11 kunder som er uten strøm, per klokken 11 torsdag. Han opplyser at feilretting pågår og at det er ventet at kundene får strømmen tilbake kl. 13.30.