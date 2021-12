Sortland

Tidlig fredag kveld kjørte et vogntog av veien på Våtvoll, nord for Gullesfjordbotn på Rv. 85. Ifølge trafikkoperatør, Christer Berntsen, ved vegtrafikksentralen, kjørte vogntoget såpass av veien at det ikke kom seg opp igjen. Han opplyser at berging er på vei.

– I den forbindelse vil kun ett kjørefelt være åpent en periode, så da vil trafikken gå litt sakte, sier han.

Hvor lenge bergingen vil ta, kan han foreløpig ikke svare på.