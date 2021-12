Han er Nord-Norges beste gamer

Sortland

Sortland og Vesterålen var ikke bare vert for finalearrangementet, men stilte også med to deltakere. Andreas Pedersen fra Stokmarknes og Torkild Johansen fra Alsvåg konkurrerte mot åtte andre gamere fra ulike steder i landsdelen, inkludert Trondheim. Det holdt ikke helt inn for vesterålingene. Pedersen og Johansen havnet på henholdsvis på tiende og niendeplass.