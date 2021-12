Nå er Christian formelt valt som fylkesråd

Sortland





Monika Sande erstatter Bent-Joacim Bentzen, som etter valget ble utnevnt til statssekretær i Forsvarsdepartementet. Sande har siden 2011 vært ordfører i Beiarn kommune. Før dette hadde hun seksten år bak seg i kommunestyret. Fra 2013-2015 var hun leder i Nordland Senterparti. Fra 2019 og til dags dato er hun også leder i KS Nordland. Sande er utdanna førskolelærer.

Christian Torset, fra Sortland, etterfølger Kirsti Saxi som går av med pensjon, mens hun forsetter som fast fylkestingsrepresentant. Torset har vært leder av Nordland SV fra 2018-2020, samtidig som han var medlem i partiets landsstyre. Han er gruppeleder på fylkestinget og medlem av SVs programkomite. Torset har en mastergrad i filosofi. Aase Refsnes overtar som gruppeleder for SV på fylkestinget.

– Ja, jeg er forespurt, og har takket ja. Det er en veldig spennende jobb som jeg gleder meg til å ta fatt i. Jeg vil få ansvaret for klima, miljø, folkehelse og kultur, så de viktige oppgavene står i kø. Det er fylkestinget i desember som formelt velger meg, og jeg tiltrer da umiddelbart, uttalte til Torset til VOL i forbindelse med at han ble innstilt til stillingen for noen uker siden.