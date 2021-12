Avlyser konsert: – For risikabelt når det gjelder smittevern

Sortland

Førstkommende søndag skulle musikklinja ved Sortland videregående skole ha premiere på Juleoratoriet. De to konsertene er nå avlyst.

«Det er med tungt hjerte vi nå har måttet gå til det skrittet å avlyse de to konsertene med Juleoratoriet. Vi beklager så mye», står det å lese på skolens Facebook-side.

Fungerende avdelingsleder ved Sortland vgs, Jan Olav Krokmoen, sier at både de ansatte ved musikklinja, Sortland strykeorkester og Sortland menighet, er skuffet over at konsertene blir avlyst.

– Vi er skuffet og lei oss for at vi måtte avlyse Bachs Juleoratorium, men vi fant det dessverre for risikabelt i forhold til smittevern. Ikke minst er vi triste på elevenes vegne. Dette har de jobbet hardt med i et halvt år. Det blir som å løpe en maraton for så å måtte bryte 100 meter før mål, skriver han i en epost til VOL.

På spørsmål om hvilke konsekvenser avlysningen får økonomisk, svarer Krokmoen.

– Angående økonomi er vi helt avhengig av at det kommer ordninger fra staten slik at vi får betalt utgifter til innleie av blant annet profesjonelle krefter. Vi ser likevel fram til å starte forfra og å gjennomføre, og ikke minst framføre store korverk i framtida, slår han fast.

Det er ikke bare konserten til musikkelevene som avlyses av arrangementer. Det gjør også søndagens julemarked på Kleiva.

Den forestillingen av tre planlagte konserter med Ei Nordnorsk Jul med Lasse Uppmann, skulle gå av stabelen i Myre kirke onsdag. Den ble avlyst. «Vi vil ikke kunne klare å overholde avstandskravene på scenen i kirken og ønsker ikke å utfordre reglene med tanke på å begrense antall nærkontakter», står det å lese på arrangementets Facebook-side.

Konserten på Sortland torsdag går foreløpig som planlagt, men er flyttet til Kulturfabrikken.