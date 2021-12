Sortland

I en pressemelding understreker Røkenes at det har vært lite smitte i Sortland den siste tiden, og at innbyggerne er flinke til å teste seg og til å ringe koronatelefonen.

– Dette håper jeg fortsetter fremover. Det ventes mange tilreisende hit på juleferie, og for disse gjelder det samme: Hvis du får nyoppståtte symptomer, så hold deg hjemme og få tatt en test, skriver hun i pressemeldingen.

Kommunelegen poengterer at alle nærkontakter man har, er av stor betydning for arbeidsmengden for helsetjenesten i forbindelse med en smittesituasjon. Til færre nærkontakter, til mindre blir arbeidsmengden på helsetjenesten i kommunen.

– Jeg håper alle er bevisste hvor mange nærkontakter de skaffer seg. Men husk at ingen må isolere seg. Å være sammen med andre utendørs er mye bedre enn innendørs for de som har mulighet til det, sier hun.

Ifølge Røkenes minsker lageret av selvtester, og de vet heller ikke når de får tilsendt flere. Derfor vil det etter hvert bli nødvendig å prioritere hvem som kan bruke selvtest og hvem som skal ta PCR-prøve.

– Vi vil da følge Helsedirektoratet sin prioriteringsveileder. Barn vil til enhver tid blir prioritert for selvtest. Dette vil de som melder behov for test bli informert om fra testsenteret vårt.