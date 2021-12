Ny runde med Nyttårspæsen

Sortland

Rennet, som har tatt to års pause på grunn av pandemien, er for barn fra åtte år, og oppover. Start og målområde er ved Skibua i Sortland, mens selve rennet finner sted nordover langs lysløypa frem til Lillevannet.

Rennet gjennomføres som et fullverdig skirenn, men noen koronatilpasninger blir det. være et fullstendig skirenn.

– Dette innebærer blant annet antallsbegrensinger, registering av fremmøtte og soneinndeling innenfor området for arrangementet, sier rennleder Torgeir Arntsen i en pressemelding.

Han sier videre at det er kjørt opp løype helt til Kleiva, og at derfor ligger til rette for en fin søndagstur for både store og små.