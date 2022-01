Laget 222 slagord for Nord-Norge. Les alle her

Sortland

Det endte altså med 222 ord, som du kan lese nederst i saken. Daglig leder i Deadline, Martin Meisterlin, sier i en pressemelding at det var lett å se da slagordene skulle transkriberes at nordlendinger er veldig stolte av naturen.

– Men oppi alle stoltheten var det også noen som var i det litt mer humoristiske hjørnet, og det må være lov, sier han.

Håper på nytteverdi

Intensjonen med å lage alle slagordene, er ifølge Meisterlin å tiltrekke personer som kan flytte og jobbe i Nord-Norge. Nå håper at arrangørene av Plogkonferansen at både de som var på konferansen, og de som ikke var der, kan få nytte av noen av slagordene.

Håpet er nemlig at de kan brukes til markedsføring på ulike arbeidsplasser. Eller at de for eksempel kan inspirere såpass at man kommer på enda flere slagord.

Blant alle de drøyt 200 slagordene, var det enkelte som workshopdeltakerne mente var bedre enn de andre. Blant disse var blant andre Ja vesst det stråle, Vesterålen- Den sexy søstra tel Lofoten, Nord-Norge- Friskt, nyskapende, kreativt, og Nord-Norge- Midt i matfatet.

– Alle må bidra

På spørsmål om det nå er opp til enkeltpersoner å sørge for at slagordene blir tatt i bruk og kanskje også implementert i ulike bedrifter, svarer Meisterlin:

– Å utvikle Nord-Norge er jo ikke en jobb for bare en person, det er noe vi alle må bidra til. Slagordene er et bevis på at alle kan være kreative. De som vil ha øvelsen kan bare ta kontakt med oss, så får de den gratis. Slagordene er jo et resultat av en kreativ øvelse hvor målet både var å lage selv slagordene, men også vise at alle kan være kreative, sier han til VOL.

Slagordene som workshoppgruppen mente var best, er uthevet:

Nord-Norge naturens rike … Ja vesst det stråle Manna med større balla enn feskbailla Kom tel Nord-Norge for lukten av fesk Nord-Norge, nordens Kairo Nord-Norge, like stødig som Titanic (Har innsender sett filmen?) Nord-Norge, Where winter is always coming You know nothing, Lofoten Norges indrefilet Nord-Norge - Dynamisk, nyskapende og innovativ Nord-Norge - Magiske folk, fjell, fe og forretninger Nord-Norge - Stormfull og spektakulær Vesterålen - Den sexy søstra tel Lofoten Nord-Norge - Vill og vakker Nord-Norge - Fra det dypeste dyp til det høyeste høye Nord-Norge - Fra eggakanten til verdensrommet Nord-Norge - Her tar vi vare på hverandre Nord-Norge - midt i matfatet Nord-Norge - Æ hiv på kaffen! Vesterålen - Brutalt og vakkert Nord-Norge - Friskt, nyskapende, kreativt Nord-Norge - Der alle er velkommen Nord-Norge - Norges Amerika Nord-Norge - meir enn fesk og potedes Nord-Norge - Lidenskapens plass Nord-Norge - Innovativ og tradisjonell Nord-Norge - Eksotisk, vakkert og rått Nord-Norge - Brobyggeren i verden Nord-Norge - Mangfold av muligheter Nord-Norge - Der alle tilbud finns Nord-Norge - Ploger vei (Den likte vi, hehe) Nord-Norge - øyperler på en snor Nord-Norge - Der muligheter realiseres Nord-Norge - Norges Hellas Nord-Norge - Der alle blir et brorskap Nord-Norge - Alltid en grønn oase i bakgården Nord-Norge - Hikers paradise Nord-Norge- Midt i matfatet Nord-Norge - Ser lyset i mørketiden Nord-Norge - Aktive opplevelser Nord-Norge - Fette bra Nord-Norge - Bærekraftig reisemål Nord-Norge - Ekte folk Nord-Norge - urørt natur Nord-Norge - Experience loneliness Nord-Norge - A star is found Nord-Norge - Nærhet til opplevelser Nord-Norge - midt i det arktiske matfatet Nord-Norge - Senter av det arktiske mangfold Nord-Norge - Mangfold av muligheter Nord-Norge - Tett på hav og natur Nord-Norge trenger DEG! Nord-Norge - Paradise of possibilities Nord-Norge - liten plass, store muligheter Nord-Norge - overveldende og unikt Nord-Norge - unik plass, unike muligheter Nord-Norge - vekst og framtid Nord-Norge - Liten unik plass, store unike muligheter Nord-Norge - Føles som heime Nord-Norge - øverst i verden Nord-Norge - Der både fesk og folk trives Nord-Norge - Blå bærekraft Nord-Norge - Salmon Valley Nord-Norge - Naturgitte omgivelser Nord-Norge - From deep sea to deep space Nord-Norge - Region nordlys Nord-Norge - Tradisjonell og moderne Nord-Norge - Fra natur til gourmet Nord-Norge - Urban natur Nord-Norge - Fra Randonee til restaurant Nord-Norge - minutt for minutt Nord-Norge - The coast guard in action Nord-Norge - En naturlig perle Nord-Norge - Friluftsperlen Nord-Norge - Toppturens rike Nord-Norge - Råskapens rike Nord-Norge - Rå og utemmelig Nord-Norge - Vått og Rått Nord-Norge - Du FÅR det du ber om Nord-Norge - Havørnas rike Nord-Norge - Der vått møter rått Nord-Norge - Fra dugnad til verk Nord-Norge - Der musikktalenter fødes Nord-Norge - Knyttnever mot storhavet Nord-Norge - Så vakkert at du må stå stille Nord-Norge - Naturen er skapt av musikk Nord-Norge - Vakre stille strender Nord-Norge - Steike fint folk Nord-Norge - Åpent og vakkert Nord-Norge - Midnattsol og nære opplevelser Nord-Norge - Stolt, uredd og engasjert Nord-Norge - Lyset i alle årstider Lyset i Nord-Norge og lyset i øynene til folkene Nord-Norge - har alt, men vil ha mer Nord-Norge - Stolt, uredd og mangfold Hurtigruta som aldri sank Hurtigrutemuseet føl kjærligheten Nord-Norge - See to summit Nord-Norge - Det magiske lyset i naturen og gnisten i folket Lyset i Nord-Norge og stoltheten i folket Nord-Norge - Best i verden Nord-Norge- Der folk møtes Nord-Norge - From ocean to space Vesterålen - Gründerrålen Vesterålen - Heia Besterålen Nord-Norge - Ren, pen og eksotisk Nord-Norge - Vi som høster fra havet Nord-Norge - Der folk og fesk er steike stilig Nord-Norge - Vi som høster muligheter De beste folka møter du i Nord-Norge Nord-Norge - Der alle sier hei Nord-Norge - kulturhovedstaden i nord Nord-Norge - Der kultur møter natur Ville vakre Nord-Norge, fra fisk til romforskning Nord-Norge - Det beste av fjord og fjell Nord-Norge - urørt natur Nord-Norge - Plassen til nordlyset Nord-Norge - Midnattssolens rike Nord-Norge - Pure natur Nord-Norge - Et hav av rikdom Nord-Norge - Trygg oppvekst Nord-Norge - Det finnes bare ett ord i nord Det er i nord vi bor Her i nord der folket bor Se opp ... I nord Nord-Norge - Det e blant fesken og ørna det e gjævest å bo Nord-Norge - Det er lite som skal til for stort skal bli Nord-Norge - Nær i alle vær Nord-Norge - Der natten er lang kan du fra på jakt med fiskestang Kjenn du det? Det e nord Treng du fôr fløtt t nord I nord veit alle hvor du bor Nord-Norge naturligvis Tett på tørrfesk Nord-Norge - i med- og motvind Nord-Norge - D e her d skjer Nord-Norge - Paradis på jord med fjell og fjord Nord-Norge - Frihet blant fjell og fjord Nord-Norge - Liv i husan Nord-Norge - Fjell og fjord der du bor Nord-Norge - Det her du bli rik, et skatteparadis Nord-Norge - Menneskets beste venn Nord-Norge - opplevelser i verdensklasse Nord-Norge - Kom og få deg en kaffe Nord-Norge - Kingdom of the whales Nord-Norge - Der nordlyset leker på himmelen Nord-Norge - Gjestfrihetens hovedstad Nord-Norge - Fint å vokse opp Nord-Norge - Vi bryr oss om nærsamfunnet Nord-Norge- Opplevelser i sentrum Nord-Norge - Opplevelser på land og strand Nord-Norge - Vennlige fjell og livlige fjorder Nord-Norge - Urørt fjell møter livlig folk Nord-Norge - By og Bygd på yttersia Nord-Norge - I pakt med naturen på yttersia Nord-Norge - Folk, fesk og fjell på yttersia i Nord Nord-Norge - Opplevelser og næringsliv hånd i hånd Ikkje putt Nord-Norge i et hjørnet Nord-Norge - Spenstig og utenomjordisk Nord-Norge - Sterk og guddommelig Nord-Norge - Variasjon, vær og villskap Har dokker kjent lukte, har dokker sett lyset? Nord-Norge- Tett på, variert og fargerikt Nord-Norge- Mykje vér, mange muligheta Nord-Norge - hvor det gode vinner Nord-Norge - God plass t røkla Nord-Norge - For dæ som har god smak Nord-Norge - Kjærlighet ved første blikk Nord-Norge i vekst Du tror det ikke før du ser det, Nord-Norge Engasjement, vekst og eventyr i Nord-Norge Nord-Norge - Et hjem for oss, et hjem for deg Her synker ikke skuta Take my breath away - Nord-Norge Vesterålen - En region med muligheter Vesterålen - Artic soul Vesterålen - de triveligste folkene Treng du ro, vi ror i Vesterålen Nord-Norge - Den trygge havn Hører du latter? Du er i Nord-Norge! Nord-Norge - Norges fiskeparadis Nord-Norge- Nordlyset, et lys i mørketida Nord-Norge - Norges vakreste eventyr Nord-Norge- fiskebollenes hovedstad Nord-Norge - nåkka førr en kvar smak Nord-Norge - Folk - Fisk - Fest Nord-Norge - Vi skaper framtida Framtid i nord Nord-Norge - Skap hva du vil Nord-Norge - Nærhet til alle Nord-Norge - Stedet som skaper vekst Nord-Norge - Vi skaper en bærekraftig framtid Nord-Norge - Et steg i riktig retning Nord-Norge - Sentrum for skaperkraft Nord-Norge - Stolt historie - Grenseløs framtid Nord-Norge - Sammen skaper vi fremtiden Nord-Norge - Grenseløs samskaping Nord-Norge - Realiser dine drømmer Nord-Norge - En sunnere verden Nord-Norge - Et sunt liv Bo og lev i og av Nord-Norge Jobb og fritid hånd i hånd Vesterålen - Nyt livet Et levende Vesterålen Vesterålen - En attraktiv region Tatt av Vesterålen Nord-Norge - Æ kommer tilbake Det store Nord-Norge Nord-Norge - e mulighetenes plass Nord-Norge e plassen Skal du ha fersk fesk kom til Nord-Norge Ut på tur, dra til Nord-Norge Kom å se lyset i Nord-Norge Kom til nord for en fin fjord Vesterålen - En fresh og frisk start Nord-Norge - Et godt sted å være Nord-Norge - Et eventyrland Vesterålen - Skaperkraftens vugge Nord-Norge - Et sted med stor drivkraft Nord-Norge - åpent, fremoverlent Vesterålen - En uventet reise, et annet liv Nord-Norge