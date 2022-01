Sortland

På grunn av værprognose og farevarsel for søndag, blir skirennet avlyst. Dette melder rennleder Torgeir Arntsen i en pressemelding.

– Beslutningen er tatt av hensyn til de som har litt kjørevei og med bakgrunn i at arrangementet vanskelig lar seg gjennomføre dersom værprognosene skulle slå til. Vi mener det er bedre å ta beslutningen nå, enn at deltagere risikerer å kjøre bomtur under utfordrende kjøreforhold i morgen, står det å lese i pressemedingen.

Nyttårspæsen utsettes til 16. januar.