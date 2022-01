Kjøkkensjef mot strømmen: − Jeg ble lettet da skjenkestoppen kom

Sortland





Mens mange i restaurantbransjen presser på for å oppheve regjeringens nasjonale skjenkestopp, går kjøkkensjef Halvar Ellingsen motsatt vei.

– Problemene er langt mer sammensatt, og vil ikke løse seg ved at skjenkestoppen oppheves. I dagens situasjon er problemet for mange restauranter at de ikke har nok gjester til å holde åpent, sier stjernekokken.

Aldri før gjennom pandemien har det blitt registrert så mange smittede på én dag som tirsdag, men de siste dagene har debatten rast om det regjeringenes nasjonale skjenkeforbud er et fornuftig tiltak.

Det er startet et nasjonalt opprop mot vedtaket og en rekke partier krever at skjenkestoppen oppheves. Også flere Ap-ordførere kommer med en klar oppfordring til egen regjering.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke snu, og er klar på at skjenkeforbudet ikke skal oppheves nå, men at de jobber med en ny vurdering.

Til tross for at han har fått mye kritikk de siste dagene.

– Jeg ble lettet da skjenkestoppen ble innført i midten av desember, for da ble beslutningen om å stenge enklere, sier Halvar Ellingsen.

Han har jobbet for flere anerkjente restauranter i Oslo som Bagatelle og på Kulinarisk Akademi. I 2009 vant han norgesmesterskapet i kokkekunst og begynte på kokkelandslaget.

Etter hvert vendte han hjemover og skulle jakte Michelin-stjerner på den gamle familiegården utenfor Sortland. Men etter en måned kom coronaviruset. Det har vært tøffe tak med flere permitteringsrunder siden.

Knapt gjester igjen

Han holdt stengt frem til sommeren 2020, da mange nordmenn tok turen. I mars 2021 måtte han igjen stenge etter nasjonale smitteverntiltak. Ti ansatte ble permitterte, blant andre en nyansatt kokk som kom til gården 45 minutter før hun ble permittert.

– Vi haltet oss gjennom store deler av november og hele desember, og da myndighetene sa at man skal holde seg hjemme ved det minste symptom, hadde vi knapt gjester igjen, forteller Ellingsen.

Halvar Ellingsen peker også på at det kan være vanskelig å holde åpent på grunn av mange ansatte i karantene slik situasjonen er nå.

– Selv om vi er blitt flinke på smittevern, er det ikke usannsynlig at omikron hadde klart å smitte ansatte eller at de havnet i karantene, og i denne bransjen er det ikke akkurat mange vikarer å sette inn.