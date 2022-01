Nytt vogntog av veien

Sortland

Rundt klokka halv to fikk VOL tips om at et vogntog hadde kjørt delvis i grøfta ved Våtvoll i Gullesfjord.. Trafikkoperatør ved vegtrafikksentralen, Lars Nordås, bekrefter dette overfor VOL:

– Et vogntog har kjørt i grøfta. Det har kjørt delvis av veien og står også delvis i veibanen, sier han.

Ett kjørefelt er sperret i forbindelse med hendelsen, men Nordås opplyser at bilberger er rett rundt hjørne. Årsaken til at vogntoget har havnet av veien, kjenner han ikke til.

– Men det er dårlig vær, og det er også glatt på stedet, slår han fast.