Naboer i strid om beite

Sortland

Det er advokat Frank Steiro hos Advokatene Enoksen & Steiro AS som har sendt henvendelsen til kommunen på vegne av sin klient.

Advokaten hevder at eiendommen blir benyttet av andre som har beitedyr i kommunen. Ifølge advokaten var det i fjor at hans klient skal ha oppdaget at dyr beitet på eiendommen.

– Det foreligger ingen avtale om rett til å benytte eiendommen, skriver advokaten. Det har vært kontakt mellom partene i saken, men partene har ikke blitt enige.

I tillegg hevder grunneieren at den andre part har innlemmet hans eiendom i oversikten som den andre har opplyst i forbindelse med driftstilskudd.

Grunneieren har forsøkt å få dyrene vekk fra eiendommen, men har ikke lyktes med det. Grunneier mener at både beitedyrene og et fôrhus står på hans eiendom, men dette er ikke dyreeierne enige i. Dyreeieren mener derimot at grensen mellom eiendommene går et annet sted enn det advokaten hevder på vegne av sine klienter.

Advokaten mener at Sortland kommune etter beitelovens bestemmelser må straffe eierne av beitedyrene. Ifølge beiteloven er det kommunen som må kreve påtale for brudd på beiteloven dersom det overhodet er aktuelt.