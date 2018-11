Amerikansk ankedomstol stanser president Trumps forsøk på å sende ut unge innvandrere

Utenriks

Et panel på tre dommere sier enstemmig at en tidligere blokkering av Trumps forsøk på å gjøre slutt på det såkalte DACA-programmet, skal videreføres.

Dette betyr i praksis at den føderale stevningen som delstaten California og andre har tatt ut mot Trumps politikk, blir behandlet videre i rettssystemet. Inntil det foreligger en endelig avklaring, kan ikke beslutningen om å utvise rundt 700.000 unge immigranter.

Dette er unge mennesker som ble brakt inn i USA som barn av foreldre som ikke hadde lovlig opphold, eller de ble født i USA av foreldre som ikke fikk forlenget visum, men som nektet å reise tilbake til sitt hjemland.

En av de tre dommerne, Kim Wardlaw, sier det ikke er domstolens ambisjon å uthule presidentens myndighet på dette området, men snarere sørge for at denne myndigheten utøves på en måte som er juridisk fri for misforståelser og som er demokratisk forankret.

(©NTB)