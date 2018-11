EU spår kraftig økning i Italias budsjettunderskudd

Utenriks

Kommisjonen la torsdag fram nye økonomiske prognoser som tyder på en langt større økning i budsjettunderskuddet i Italia enn den italienske regjeringen selv har anslått.

Italia har lagt opp til et underskudd på 2,4 prosent i forslaget til statsbudsjett for 2019.

EU-kommisjonens beregninger tyder derimot på at det i realiteten vil bli snakk om et underskudd på 2,9 prosent i 2019. Underskuddet vil deretter vokse til 3,1 prosent i 2020.

Kommisjonen beregner videre at Italias samlede statsgjeld vil bli liggende flatt på 131 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

EU-kommisjonen har allerede forkastet den italienske regjeringens budsjettforslag og krevd at et nytt utkast legges fram innen 13. november. Begrunnelsen er at regjeringen gjør for lite for å få ned den svulmende statsgjelden i Italia, som allerede ligger på mer enn det dobbelte av EUs øvre grense for land i eurosonen.

Italias nye populistregjering har på sin side stått knallhardt på budsjettplanene.

Italia ligger i bunnsjiktet i EU når det gjelder økonomisk vekst. Kommisjonen anslår at landet vil oppleve en vekst på 1,2 prosent i 2019 og 1,3 prosent i 2020.

