Fakta om Robert Muellers Russland-granskning

Utenriks

* Tidligere FBI-direktør Robert Mueller (74) ble 17. mai 2017 utpekt av USAs visejustisminister Rod Rosenstein som en uavhengig spesialetterforsker med ansvar for å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

* Nylig avgåtte justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil i Russland-granskingen, etter at han unnlot å opplyse om flere møter med Russlands ambassadør Sergej Kisljak i Washington.

* Minst 33 personer er siktet, tiltalt eller dømt i løpet av Muellers etterforskning.

* Allerede før Mueller ble utnevnt måtte Trump sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn da det kom fram at han hadde hatt kontakt med Kisljak uten å informere om dette. Flynn ble senere tiltalt og har erklært seg skyldig i å ha løyet til FBI om å ha kontaktet ambassadøren på Trumps vegne.

* George Papadopoulos ble siktet 3. oktober 2017. Han var en av Trumps åtte utenrikspolitiske rådgivere i valgkampen og har erkjent seg skyldig i å ha løyet for FBI.

* 27. oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort siktet. Han ble senere tiltalt for til sammen 18 lovbrudd, og kjent skyldig i åtte av dem. Manafort nektet skyld, men i september i år opplyste myndighetene at han ville inngå en avtale som innebærer å erkjenne skyld på to punkter.

* 16. februar ble 13 russere og tre russiske selskaper siktet for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. Ett av de russiske selskapene har nektet skyld.

* En rekke profiler er i tillegg avhørt i forbindelse med etterforskningen. Blant dem er Sessions, utenriksminister Mike Pompeo, Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon, og tidligere FBI-direktør James Comey, som ble sparket av Trump.

Kilder: BBC, Wikipedia, Washington Post, NTB