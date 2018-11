Sessions' avgang skaper usikkerhet om Mueller-gransking

Utenriks

Inntil videre blir Sessions erstattet av Matthew Whitaker. Han har tidligere lekt med tanken om at Trump kunne sparke Sessions og utpeke en fungerende justisminister som kunne stanse finansieringen av spesialetterforsker Robert Muellers gransking.

Etter at han onsdag ble utnevnt til nettopp fungerende justisminister, har Whitaker foreløpig ikke tatt opp Russland-granskningen. I en uttalelse sier han at han vil «lede et rettferdig departement som følger de høyeste etiske standarder, opprettholder rettsstaten og etterstreber rettferd for alle amerikanere». Han omtaler Sessions som en mann med integritet som trofast har tjent landet i over 40 år.

Vil trolig overta

Den avtroppende justisministeren måtte i lang tid tåle hard kritikk fra president Trump, særlig etter at Sessions erklærte seg inhabil i forbindelse med Russland-etterforskningen. Trump mener Sessions' beslutning om å erklære seg inhabil førte til at Mueller ble utnevnt til spesialetterforsker.

Det er nå ventet at den midlertidige ministeren vil overta oppsynet med Muellers granskning, selv om dette ikke er eksplisitt uttalt så langt.

– Han vil ha ansvar for alle saker som ligger under justisdepartementet, sa talskvinne Sarah Flores på direkte spørsmål om hvorvidt Whitaker vil ta kontroll over granskningen.

Demokrater advarer

Allerede onsdag kveld sa Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, at Muellers etterforskning er svært viktig.

– Å beskytte Mueller og hans etterforskning er av største betydning. Det vil skape en konstitusjonell krise hvis dette er forspillet til å stanse eller vesentlig begrense Muellers etterforskning. Og jeg håper president Trump og de han lytter til, vil avstå fra det, sier Schumer, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Også flere andre senatorer har ropt et varsku etter at Sessions måtte gå.

– Ingen er hevet over loven, og ethvert forsøk på å blande seg inn i spesialetterforskerens granskning vil være grov maktmisbruk fra presidentens side, sier Mark Warner, som sitter i etterretningskomiteen for Demokratene.

Anstrengt

Hittil har visejustisminister Rod Rosenstein holdt tak i Muellers oppdrag. Det er uklart om også Rosenstein er på vei ut etter at Sessions ble presset ut av regjeringen.

Forholdet mellom president Donald Trump og justisminister Sessions var anstrengt nesten helt fra starten, ikke minst på grunn av granskningen av presidentens valgkamp og mulig samrøre med russerne.

Da Trump i februar kalte Sessions' opptreden for «skammelig» i en usedvanlig hard Twitter-melding, fastholdt Sessions at han utførte sine plikter som justisminister med «stolthet og integritet».

– Og dette departementet kommer til å fortsette å drive sitt arbeid på en rettferdig og upartisk måte i henhold til loven og grunnloven, skrev Sessions i en uttalelse.

(©NTB)