FN-utsending: – Valgprosessen i Libya bør starte tidlig i 2019

Fire av de rivaliserende lederne i landet ble tidligere i år enige om å holde valg på president og nasjonalforsamling. I de påfølgende månedene har det vært en rekke utsettelser og motsigelser, som «bare har hatt som mål å kaste bort tid», sa FN-utsending Ghassan Salame i Tripoli i en videosamtale med Sikkerhetsrådet.

– Utallige libyere er lei av militære eskapader og smålig politisk manøvrering, fortalte Salame. Han viste til en måling der 80 prosent av libyerne insisterer på at det må holdes valg. Salame ber om en nasjonal konferanse i løpet av de første ukene på nyåret for deretter å få valgprosessen i gang til våren.

Det brøt ut politisk og militært kaos i Libya etter at diktator Muammar al-Gaddafi ble styrtet i et NATO-støttet opprør i 2011. Flere rivaliserende regjeringer og titalls geriljagrupper kjemper om makten i landet.

Neste uke er Italia vertskap for et to dager langt toppmøte som samler representanter for de ulike gruppene.

