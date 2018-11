Stephen Hawkings rullestol solgt på auksjon

Utenriks

Auksjonen på Christie's i London hadde tittelen «Stephen Hawkings liv og tidsreise i ti ekstraordinære gjenstander». En av gjenstandene var Hawkings eldste kjente rullestol, en elektrisk variant fra 1998. Auksjonshuset sier den kan være verdens mest bereiste rullestol, ettersom den fulgte med den verdensberømte fysikeren på utallige reiser fram til han på 1990-tallet ble for syk til å kunne kjøre den.

Rullestolen ble solgt for 393.000 dollar, eller nærmere 3,3 millioner kroner, melder nyhetsbyrået DPA. Doktorgradsavhandlingen hans fra Cambridge i 1965 gikk under hammeren for det dobbelte. Blant de øvrige gjenstandene var det flere tekster og bøker, en rekke medaljer og priser Hawking mottok og et manuskript fra tegneserien «The Simpsons» der han hadde flere gjesteopptredener.

Hawking led av amyotrofisk lateralsklerose (ALS), en nevrologisk sykdom som tok fra ham førligheten. Inntektene fra auksjonen gikk til Stephen Hawking-stiftelsen og den britiske foreningen for motonevronsykdommer.

Den verdensberømte fysikeren, kosmologen og forfatteren døde i mars i år, 76 år gammel.

(©NTB)