California-drapsmann: – Jeg hadde ingen grunn

Motivet bak massedrapet er ikke fastslått, men mannen skrev på bildedelingstjenesten Instagram at han ikke hadde noen grunn til å drepe tolv mennesker den kvelden, skriver nettstedet Buzzfeed.

– Det er synd jeg aldri får se de ulogiske og patetiske grunnene folk ville legge i munnen på meg. Sannheten er at jeg ikke hadde noen grunn. Jeg tenkte bare… F**n heler, livet er kjedelig, så hvorfor ikke? Skrev mannen i en melding ifølge TV-kanalen ABC. I den neste meldingen skriver han at han «håper folk kaller meg gal». «Alt dere gjør etter sånne skytinger er «håp og bønner».. eller «dere er i mine tanker»… hver gang… og så lurer dere på hvorfor sånne ting fortsetter å skje.»

Tjenestemenn bekrefter beskjedene overfor nettstedet Buzzfeed. En ansatt i det lokale politiet sier det ser ut som om gjerningsmannen skrev beskjedene mens massakren pågikk.

Den tidligere soldaten Ian David Long (28) ble funnet død på åstedet etter massedrapet. Politiet tror han tok sitt eget liv.

Posttraumatisk stress

Tidligere i år ble Long vurdert tvangsinnlagt etter en voldsom krangel med moren sin. Helsepersonell mistenkte at han led av posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Long og moren bodde sammen i en forstad til Los Angeles, og naboene kan fortelle om flere voldsomme krangler mellom de to. I april valgte nabo Tom Hanson (70) å tilkalle politiet.

– Jeg var bekymret fordi jeg visste at han hadde vært i militæret, sier Hanson til nyhetsbyrået AP.

Det var psykiatriske eksperter tilkalt av politiet som mente Long kunne lide av PTSD. De kom fram til at det ikke var grunn til å tvangsinnlegge ham.

Stasjonert i Afghanistan

Long vervet seg til det amerikanske marineinfanteriet US Marines da han var 18 år gammel. Her fikk han ansvaret for å håndtere maskingevær. 19 år gammel giftet han seg, men ekteskapet tok slutt et par år senere mens Long var utplassert i Afghanistan.

Da Long åpnet ild inne på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks, var flere hundre mennesker til stede. Baren arrangerte country-kveld med line dance for studenter.

Det brøt ut panikk, men mange klarte å flykte ut av bygningen da Long han måtte lade om. Han benyttet et ulovlig magasin med ekstra stor kapasitet.

Overlevende fra Las Vegas

Blant dem som deltok på country-arrangementet, var det flere overlevende etter skytemassakren i Las Vegas i fjor. Telemachus Orfanos (27) overlevde Las Vegas, men ble drept onsdag. Brendan Kelly (22) er blant de overlevende – for andre gang på litt over et år.

– Du får frysninger oppover ryggen. Du tror ikke det kan være virkelig en gang til, forteller Kelly, som i likhet med gjerningsmannen har Kelly bakgrunn fra U.S. Marines.

Kelly forteller at Borderline var blitt et samlingssted for overlevende etter massakren i Las Vegas. Der ble 58 mennesker drept. Gjerningsmannens motiv er aldri blitt kjent. Begge massedrapene rammet folk som liker countrymusikk.

