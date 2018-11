Kundera kan få statsborgerskapet tilbake

Utenriks

– Han fortjener virkelig å få tilbake statsborgerskapet, sier statsminister Andrej Babis til det tsjekkiske nyhetsbyrået CTK. Uttalelsen kommer mens Babis er i Paris for å markere 100-årsdagen for slutten på første verdenskrig.

Kundera, som i dag er 89 år gammel, ble sammen med sin kone fratatt sitt tsjekkiske statsborgerskap i 1979. Samme år hadde han utgitt boken «Boken om latter og glemsel», som utforsker hverdagslivet i det kommuniststyrte Tsjekkoslovakia. Han og kona Vera emigrerte til Frankrike fire år tidligere. Kundera er i dag fransk statsborger og regner seg selv som en del av den franske litteraturen.

Under kommunistene ble Kundera overvåket av det hemmelige politiet StB, og bøkene hans ble forbudt etter at han debutert med «En spøk» der han tok for seg ettpartistaten. Hans mest kjente verk er romanen «Tilværelsens uutholdelige letthet» fra 1984.

Selv etter Fløyelsrevolusjonen og kommunismens fall i 1989 har Kunderas forhold til hjemlandet vært komplisert. Han besøker sjelden Tsjekkia, og når han gjør det, er det alltid inkognito. Ifølge eget utsagn er det 22 år siden sist han var der.

