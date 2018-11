Trump hevder han ikke kjenner sin nye justisminister

Utenriks

Helomvendingen tyder på at Trump forsøker å distansere seg fra mannen han har utnevnt til fungerende justisminister, skriver nyhetsbyrået AP.

Dagen etter det amerikanske mellomvalget kom nyheten om at Trump hadde bedt justisminister Jeff Sessions om å slutte. Whitaker fikk ansvaret for å lede justisdepartementet inntil videre.

Utnevnelsen utløste bekymring for Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller. Justisministeren har i utgangspunktet overoppsyn med granskingen, og Whitaker har tidligere uttalt seg svært kritisk om Muellers arbeid. Han har også spekulert offentlig på hvordan etterforskningen kan treneres.

Godtar gransking

En rekke amerikanske politikere krevde at granskingen må fortsette, og Trump-regjeringen sa seg forholdsvis raskt enig i dette.

I møte med pressefolk to dager etter utnevnelsen av den fungerende justisministeren hevdet Trump: «Jeg kjenner ikke Matt Whitaker».

Uttalelsen sto i skarp kontrast til et intervju Trump gjorde med Fox News i forrige måned. Presidenten sa da at han kjente Whitaker og at han var en «flott fyr».

Mitch McConnell, den republikanske lederen for Senatet, sier han tror Whitaker blir en «svært midlertidig» justisminister. Også McConnell gjør det klart at han mener Mueller bør få fullføre sitt arbeid.

Flere kandidater

Trump-regjeringen vurderer flere mulige kandidater som kan overta styringen av justisdepartementet på permanent basis, skriver AP. En av dem skal være Chris Christie, tidligere guvernør i New Jersey.

I tillegg til at Whitaker offentlig har kommet med forslag til hvordan Muellers gransking kan treneres, har det de siste dagene også kommet fram andre problematiske opplysninger om bakgrunnen hans. Blant annet har han vært tilknyttet et selskap som beskyldes for svindel og for å ha villedet investorer.

Også flere amerikanske jurister har reagert på utnevnelsen av den fungerende justisministeren. Professor Laurence Tribe ved Harvard-universitetet uttalte at utnevnelsen i seg selv kunne være grunn til å stille Trump for riksrett.

Ifølge Tribe risikerte Whitaker å bli en medsammensvoren i et kriminelt forsøk på å hindre en etterforskning.

