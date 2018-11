Trump hevder han ikke kjenner sine nye justisminister

Utenriks

Helomvendingen tyder på at Trump forsøker å distansere seg fra mannen han har utnevnt til fungerende justisminister, skriver nyhetsbyrået AP.

Dagen etter det amerikanske mellomvalget kom nyheten om at Trump hadde bedt justisminister Jeff Sessions om å slutte. Whitaker fikk ansvaret for å lede justisdepartementet inntil videre.

Utnevnelsen utløste bekymring for Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller. Justisministeren har i utganspunktet overoppsyn med granskingen, og Whitaker har tidligere uttalt seg svært kritisk om Muellers arbeid. Han har også spekulert offentlig på hvordan etterforskningen kan treneres.

En rekke amerikanske politikere krevde at granskingen må fortsette, og Trump-regjeringen sa seg forholdsvis raskt enig i dette.

I møte med pressefolk to dager etter utnevnelsen av Whitaker hevdet trump: "Jeg kjenner ikke Matt Whitaker".

Uttalelsen sto i skarp kontrast til et intervju Trump gjorde med Fox News i forrige måned. Presidenten sa da at han kjente Whitaker og at han var en "flott fyr".

