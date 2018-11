USA avviser «kald krig» med Kina

Utenriks

Forsvarssjefer og ledende tjenestemenn møttes i Washington som en del av den løpende dialogen mellom de to landene. Men den dialogen har blitt skjøvet til side i de siste månedenes tiltakende spenning mellom verdens to største økonomier.

Forsonende tone

Etter at president Donald Trump kom med flere stikk til kineserne i forkant av mellomvalget, var utenriksminister Mike Pompeo mer forsonende – i tone om enn ikke i substans.

– USA driver ingen kald krig eller oppdemmingspolitikk over Kina. Derimot vil vi at Kina opptrer ansvarlig og rettferdig til støtte for sikkerhet og velstand i hvert av våre to land, sa Pompeo på en felles pressekonferanse

Han var samtidig åpen om USAs bekymringer. Mens Trump-administrasjonen stort sett har tatt en myk linje når det kommer til menneskerettigheter – særlig overfor allierte – gikk Pompeo ut mot Kinas ”undertrykking” av religiøse grupper og minoriteter, inkludert uigurene. Han refererte til en FN-rapport om at opptil en million mennesker i den overveiende muslimske folkegruppen er satt i interneringsleirer.

Taiwan og Sør-Kinahavet

Og selv om han forsikret gjestene om at USA kun anerkjenner Beijing og Folkerepublikken, var Pompeo åpen i sin støtte til det slvstyrte demokratiet på Taiwan og kritiserte Kina for å forsøke å isolere øya som i Beijing regner som en utbryterregion.

Kina fikk også kritikk for sin nærmest aggressive holdning i Sør-Kinahavet, der landet aktivt følger opp sine krav i flere territorielle disputter med nabolandene. Det har blant annet ført til at skip og fly fra det amerikanske og det kinesiske forsvaret har kommet svært tett på hverandre ved flere anledninger.

Forsvarsminister Jim Mattis sier samtalene i Washington var åpenhjertige og at begge sider ønsker å bedre kommunikasjonen for å unngå «misforståelser» til havs.

