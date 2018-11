Blasfemifrikjente Bibi vil gjerne til Tyskland

Utenriks

– Hun ville bli glad om hun kunne reise til Tyskland med familien, sier advokat Saif ul-Malook til den tyske avisen Bild am Sonntag, ifølge nyhetsbyrået DPA. Tysklands utenriksdepartement har sagt hun er velkommen dit dersom hun ønsker det og er i stand til å forlate Pakistan.

Den kristne kvinnen ble dømt til døden i en lokal domstol i 2010 etter at hun ble anklaget for å ha kommet med blasfemiske utsagn i en krangel med noen muslimske nabokvinner da de jobbet på en gård.

Dødsdommen mot Bibi ble opphevet av pakistansk høyesterett, som for halvannen uke beordret henne løslsatt. Hun ble likevel sittende i fengsel mens landets regjering forhandlet med ytterliggående islamister som krever henrettelse. Myndighetene har sagt at de ville tillate at frifinnelsen ankes.

Sist onsdag ble Bibi til slutt løslatt, men hun er ilagt utreiseforbud. Mallok sier det haster med å få henne i sikkerhet.

Advokaten har selv flyktet til Nederland, og flere land har tilbudt seg å hjelpe kvinnen. Ektemannen Ashiq Masih har bedt Storbritannia og USA om å tilby familien asyl.

