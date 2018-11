Erna Solberg: Verdenskrigen fjernet krigsromantikken

Utenriks

Statsministeren er søndag i Paris for å delta på den store internasjonale minneseremonien for å markere hundreårsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Seremonien er først og fremst en manifestasjon for fred, mener Solberg.

– Den er en påminnelse om hvor forferdelig det er med krig, sier statsministeren og viser til de mange soldatene som døde i skyttergravene under første verdenskrig.

Verdenskrigene ble en lærepenge for dem som trodde krig kunne være en løsning og en måte å forskyve maktforholdene på, mener hun.

– Første verdenskrig fjernet en del av krigsromantikken fra alle, sier Solberg til NTB.

Statsministeren sier hun i dag ser faretegn i tiden med mer pessimisme og hardere politisk retorikk. Men noen ny storkrig mener hun likevel ikke det er grunnlag for å frykte.

– Vi har klart ikke å komme tilbake til den situasjonen. Det er fordi vi er godt sammenvevd økonomisk, og fordi vi har funnet måter å løse konflikter på, sier Solberg.

– Men vi må minne hverandre om at dette er noe vi ikke skal oppleve på nytt. Det er viktig, sier hun.

