Massedrapsmannen tok sitt eget liv

Ian David Long skjøt og drepte tolv mennesker på et dansearrangement på Borderline Bar & Grill i Thousand Oaks onsdag. Deretter rettet den tidligere soldaten våpenet mot seg selv. Obduksjonen bekrefter at han døde av en selvpåført skuddskade, opplyser sheriff Bill Ayub.

Etterforskere sier at tidsangivelser på meldinger drapsmannen la ut på sosiale medier, tilsier at de ble lagt ut mens massakren pågikk. Meldingene gir en pekepinn på hans mentale tilstand på drapstidspunktet, og han skrev blant annet at han «håper folk kaller meg gal».

– Det er synd jeg aldri får se de ulogiske og patetiske grunnene folk ville legge i munnen på meg, skriver han i en annen melding.

– Sannheten er at jeg ikke hadde noen grunn. Jeg tenkte bare… F**n heller, livet er kjedelig, så hvorfor ikke?

Myndighetene har så langt ikke konkludert med hva som motiverte masseskytingen.

