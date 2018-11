Solberg imponert av fredstaler

Utenriks

Spesielt Merkels tale ved åpningen av Paris Peace Forum søndag ettermiddag imponerte, forteller Solberg.

Merkel og Macron brukte begge sine taler på minnemarkeringene til å komme med kraftfulle advarsler mot farene ved nasjonalistisk selvgodhet og isolasjonisme.

– Vi må slå tilbake angrepene på den liberale, internasjonale ordenen, sier Solberg til NTB.

Hun mener angrepene kommer fra flere forskjellige kanter – gjennom krig og konflikt, gjennom brudd på menneskerettighetene og ved at stormakter foretrekker å ordne opp seg imellom én til én i stedet for å gå gjennom internasjonale fora.

Statsministeren innrømmer at det i enkelte spørsmål finnes tegn på isolasjonisme også i Norge, men mener nordmenn i hovedsak har en åpen innstilling.

– Når du måler holdninger i Norge, så ser du at Norge er et internasjonalt orientert land. Det er ganske høy forståelse i Norge for at vi er avhengige av resten av verden, sier hun.

På fredstoppmøtet var Solberg sammen med titalls verdensledere, inkludert USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin.

Akkurat dem snakket hun ikke med, men Solberg nådde likevel bredt ut i sitt valg av samtalepartnere. På listen står blant annet Canada, Costa Rica, Latvia, Kroatia og Senegal, forteller hun.

