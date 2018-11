Sri Lankas president sier han oppløste nasjonalforsamlingen for å unngå opptøyer

Utenriks

I en TV-sendt tale sier Sirisena at han hadde hørt at parlamentsmedlemmer fra begge sider kunne komme til å støte sammen når de samles igjen i neste uke, og at det kunne ha utløst opptøyer i landet.

– Derfor var den beste løsningen å ikke la de 225 parlamentsmedlemmene slåss og dermed la dette utvikle seg til slåsskamper i gatene over hele landet, sier Sirisena.

Fredag oppløste Sirisena nasjonalforsamlingen og opplyste at det ville bli holdt nyvalg i januar. Dette skjer siden han ikke har flertall nok til å sette inn Mahinda Rajapakse som ny statsminister etter å ha sparket sittende statsminister Ranil Wickremesinghe 26. oktober.

Karu Jayasuriiya, som leder Sri Lankas nasjonalforsamling, ber nå offentlige tjenestemenn om å beskytte den folkevalgte nasjonalforsamlingen.

– Jeg har fulgt med de to siste ukene og sett at presidenten har tatt seg til rette og tilranet seg makten fra nasjonalforsamlingens medlemmer som er valgt av folket, sier Jayasuriiya.

Han oppfordrer alle landets tjenestemenn om å nekte å følge ulovlige ordre og beskytte landets demokrati og framtid.

