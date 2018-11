Stoltenbergs advarsel til Macron: – Europa har ikke styrke nok til å greie seg uten USA

Utenriks

– Det vi markerer i dag, er en påminnelse om viktigheten av transatlantisk samarbeid, sier Stoltenberg til NTB i forkant av søndagens store fredstoppmøte i Paris.

USA bidro til å avslutte både første og annen verdenskrig ved å gå inn i krigene, påpeker han.

– Er det noe vi har lært av første og annen verdenskrig, så er det nettopp viktigheten av at Europa og USA står sammen, sier Stoltenberg.

Europeisk hær

NATO-sjefen deltar på fredstoppmøtet sammen med stats- og regjeringssjefer fra rundt 70 land. Formålet er å markere hundreårsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Toppmøtet samler land som sto på hver sin side i de store verdenskrigene, påpeker Stoltenberg.

– Det er et viktig symbol på at land som før har vært fiender, kan stå sammen, sier han.

Men i oppkjøringen til toppmøtet har Frankrikes president Emmanuel Macron også provosert kraftig med et utspill der han tar til orde for å bygge opp en «ekte europeisk hær» – for å beskytte seg bedre mot Russland og Kina, men i noen sammenhenger tilsynelatende også mot USA.

«Svært fornærmende», tvitret USAs president Donald Trump etter ankomst til Paris. De to presidentene forsøkte likevel å glatte over uenigheten da de møttes senere.

Advarer mot konkurranse

Stoltenbergs budskap i saken er at det er vel og bra med styrket forsvarssamarbeid i Europa. Men kun hvis det ikke skjer i konkurranse med NATO. Dette er også noe Stoltenberg har understreket i sine egne samtaler med Macron.

– Det avgjørende er at det ikke utvikles som et alternativ til NATO, men at det i stedet styrker den europeiske pilaren innenfor NATO, sier Stoltenberg til NTB.

Europeisk forsvarssamarbeid er ikke bra hvis det gjøres på en feil måte der det svekker samarbeidet med USA, mener han.

– Europa har ikke styrke nok til å greie seg uten samarbeidet med Nord-Amerika. Etter brexit vil 80 prosent av NATOs forsvarsutgifter komme fra land som ikke er med i EU. Og beskyttelsen av Europa handler ikke bare om penger, men også om geografi. Tyrkia i sør har vært avgjørende i kampen mot terror. Norge i nord har vært viktig for tilstedeværelsen i Nord-Atlanteren. Og i vest har vi Storbritannia, Canada og USA, sier Stoltenberg.

– EU kan ikke være et alternativ til NATO, fastholder han.

