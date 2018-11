Times: Flere på vei ut av den britiske regjeringen

Utenriks

Den foreløpig siste som har trukket seg fra Theresa Mays regjering, var statssekretæren for transport, Jo Johnson, som takket for seg fredag. Han trakk seg i protest mot brexit-forhandlingene og krevde en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen.

Nå skriver altså avisen Sunday Times at Johnson kan få følge av ytterligere fire kolleger på sin vei ut døren, melder nyhetsbyrået Reuters. Avisen skriver også at EU har avvist Mays plan om et uavhengig organ til å overvåke Storbritannias vei ut av eventuelle midlertidige tollavtaler.

Brexit-tilhengerne i Mays regjering insisterer på at de må ha kontroll over når landet avslutter tollavtalen og går over til nye handelsforbindelser med unionen. En kilde i regjeringen sier til avisen at EU vil insisterer på å overlate denne tilsynsoppgaven til EU-domstolen.

(©NTB)