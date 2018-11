Trump besøkte gravlund for falne amerikanere

Utenriks

– Vi er samlet på dette hellige hvilestedet for å ære de modige amerikanerne som utåndet i denne store kampen, sa Trump under besøket ved Suresnes-gravlunden utenfor Paris.

Mer enn 1.500 amerikanske soldater som døde i første verdenskrig, er gravlagt på stedet.

Den amerikanske presidenten deltok tidligere søndag i en stor minneseremoni ved Triumfbuen for å markere hundreårsdagen for våpenhvilen som satte sluttstrek for første verdenskrig.

Søndagens besøk ved Suresnes kommer etter at Trump lørdag fikk krass kritikk for å ha avlyst et lignende besøk på grunn av regnvær.

(©NTB)