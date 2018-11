Økte oljepriser etter at Saudi-Arabia varslet kutt i produksjonen

Utenriks

Landets energiminister Khalid al-Falih sa mandag etter et møte i oljekartellet OPEC at de oljeproduserende landene til sammen bør kutte produksjonen med en million fat daglig for å skape balanse i markedet.

Saudi-Arabia tar halvparten av kuttene med 500.000 fat daglig i desember.

Kort etter kunngjøringen steg oljeprisen 2 prosent, skriver Financial Times.

– På kort sikt er dette positivt, men vi må se på virkningen i det lange løp, sier analytikeren Neil Wilson i Markets.com.

Russland har protestert mot kuttplanene og sier at overproduksjonen man har i dag, er kortvarig.

Saudi-Arabia har tidligere økt oljeproduksjonen blant annet for å kompensere for effektene av USAs nye sanksjoner mot Iran. Den siste måneden har prisen på nordsjøolje blitt svekket fra en topp 8. oktober på 82,5 dollar fatet. I dag er prisen på under 70 dollar fatet.

