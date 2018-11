Flere drept i selvmordsangrep ved demonstrasjon mot Taliban i Kabul

Utenriks

Eksplosjonen skjedde like ved en skole i sentrum av byen mandag, ifølge landets innenriksdepartement.

En talsperson i innenriksdepartementet opplyser til Reuters at minst seks personer, blant dem flere politimenn, er døde. 20 personer er såret, og flere av dem er sivile.

– Selvmordsbomberen kom til fots og ville nå demonstrantene, men han ble stoppet ved sikkerhetssperringer rundt 200 meter fra demonstrasjonen, sier talsperson Nasrat Rahimi i innenriksdepartementet til nyhetsbyrået AFP.

Noen timer etter angrepet tok ekstremistgruppa IS på seg ansvaret for angrepet i nærheten av demonstrasjonen som var rettet mot Taliban.

Flere hundre mennesker demonstrerte i Kabul mandag og krevde at regjeringen sender flere forsvarsstyrker til Ghazni-provinsen hvor den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban har gjennomført angrep på Hazara-minoriteten.

En afghansk lokalpolitiker opplyser at minst 20 afghanske sikkerhetsfolk er blitt drept i Ghazni i løpet av det siste døgnet i kamper med Taliban. Provinsen Ghazni ligger i den østlige delen av landet.

I den vestlige provinsen Farah har det også vært kamper med Taliban siden søndag, og minst 37 lokale politifolk er drept her. Det opplyser en talsperson som sitter i delstatsforsamlingen til nyhetsbyrået DPA. Samtidig er over 150 personer som tilhørte en politigruppe på omkring 200 som var stasjonert i landsbyen Khost, savnet etter et Taliban-angrepet.

