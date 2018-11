Storbritannias utenriksminister til Saudi-Arabia for å presse statslederne om Khashoggi

Utenriks

Under ministerens besøk til regionen, som også inkluderer en tur til De forente arabiske emirater, vil Hunt også forsøke å få støtte til FNs arbeid for å avslutte konflikten i Jemen.

Hunts tur kommer midt i en internasjonal diplomatisk krise etter drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi.

Hunt sier i en uttalelse at Storbritannia oppfordrer saudiarabiske myndigheter til å samarbeide med de tyrkiske etterforskerne om drapet på Khashoggi, slik at hans familie og verden får et svar på hva som skjedde.

– Det er fullstendig uakseptabelt at omstendighetene rundt drapet fortsatt er uklare, sier Hunt.

(©NTB)