Tidenes dødeligste skogbrann i California

Utenriks

Californias dødeligste skogbrann inntil nå var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet. Brannen som herjer nord i delstaten nå har dermed tangert dette tallet, og dødstallet ventes å stige.

I tillegg er over 6.700 bygninger og andre konstruksjoner brent ned – flere enn i noen annen skogbrann i Californias historie.

Ytterligere to personer er døde i en annen stor skogbrann nær Malibu i Los Angeles fylke. Der oppjusterte lokale myndigheter mandag anslaget over antall bygninger som er tatt av flammene fra 177 til 370.

Brannen, som strekker seg fra Thousand Oaks nordvest for Los Angeles til Malibu på kysten, brøt ut torsdag og spredte seg raskt med vinden. Malibus 13.000 innbyggere ble fredag beordret til å forlate sine hjem.

Identifiserer omkomne

Sheriff Korey Honea i Butte fylke nord i California, der byen Paradise ble nærmest utslettet i brannen, opplyser at 228 personer fortsatt ikke gjort rede for.

Fem av de 29 omkomne i byen ble funnet døde i boliger, og én ble funnet i en utbrent bil, opplyser Honea.

Det arbeides nå med å identifisere alle omkomne etter brannen i Paradise.

Eksperter har med seg et mobilt DNA-laboratorium der levningene skal undersøkes etter hvert som de blir funnet. I noen av tilfellene er det bare beinrester eller fragmenter av bein som er igjen, har Korey Honea forklart tidligere.

– Jeg tror jeg kommer til å dø

Fra hele delstaten har det kommet dramatiske beskrivelser fra folk som har kommet seg unna flammene.

Nichole Jolly, som var på jobb som sykepleier i Paradise da hun måtte evakueres, sier til NBC at hun ringte mannen for å snakke med ham for det hun trodde ville bli siste gang.

– Jeg sa: «Jeg tror jeg kommer til å dø. Si til barna at jeg elsker dem. Jeg kommer ikke hjem igjen», sier Jolly.

Mens skoene hennes smeltet på den varme asfalten og halsen brant, fant hun en brannbil og banket på døren.

– To brannmenn hoppet ut av bilen, slokket ilden som hadde satt fyr på buksene mine, dro meg med inn i bilen, pakket et teppe rundt meg og sa: «Gjør deg klar. Det er ikke sikkert vi kommer gjennom dette i live», sier Jolly.

Klimaendringer

300.000 mennesker er evakuert fra brannene, de fleste sør i California.

Delstaten har bedt Trump-administrasjonen om nødmidler. President Donald Trump har lagt skylden for brannene på det han kaller dårlig styring med skogforvaltningen.

Guvernør Jerry Brown sier både føderale myndigheter og delstatsmyndigheter må gjøre mer for å bedre skogforvaltningen, men legger til at klimaendringer er den store kilden til problemet.

– Og de som nekter for det kommer definitivt til å bidra til tragediene vi nå er vitne til, og de kommer til å være vitne til det i de kommende årene, sier Brown.

Omfattende

Brannen nord i California har fått navnet «Camp Fire». Den dekket mandag 303 kvadratkilometer. Rundt 25 prosent av brannen er under kontroll, men myndighetene sier at det trolig vil ta rundt tre uker å slokke den. Mandag kveld lokal tid er det ventet økning i vindstyrken.

Brannen sør i delstaten har fått navnet Woolsey Fire. Den omfatter 370 kvadratkilometer. Mandag morgen hadde brannmannskapene kontroll på 20 prosent av flammene.

Det bor mange kjendiser i Malibu. Artisten Miley Cyrus er en av dem.

– Huset mitt står ikke lenger, men minnene jeg deler med familie og venner vil jeg alltid ha, skriver hun på Twitter.

(©NTB)